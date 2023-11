Whatsapp plant weitreichende Änderung zum Schutz der Nutzer

Das Netzwerk lässt sich bei seinen neuen Einfällen auch immer wieder von anderen Anbietern inspirieren.Die könnte die Profile betreffen und für weitreichende Veränderungen in der Kommunikation auf Whatsapp sorgen., in dem wir dich mit den watson-Highlights versorgen. Und zwar nur einmal pro Tag – kein Spam und kein Blabla, versprochen! Probiere es jetzt aus.

Aktuell können Whatsapp-Nutzer:innen auswählen, wer Namen und Profilbild sehen kann. Möchte man nicht, dass Fremden der volle Name oder ein witziges Urlaubsfoto angezeigt werden, kann man dies in den Privatsphäre-Einstelllungen festlegen. Das könnte sich in Zukunft jedoch ändern.

Die Internetseite will die Neuerung offenbar im Code einer Betaversion des Messengers gefunden haben. Dabei handelt es sich um eine frühe Textversion einer Software.Whatsapp führt demnach wohl Zweitprofile ein. Dabei können Nutzer:innen ein zweites Profilbild und einen zweiten Namen auswählen. Die würden dann User:innen angezeigt, die man nicht in seiner Kontaktliste stehen hat. Nutzer:innen sollen, das in ihren Einstellungen festlegen können.

Wann die Funktion tatsächlich nutzbar sein wird, ist noch unbekannt. Sie passt jedoch generell zu den jüngsten Veränderungen bei Whatsapp.Da schweifen die Gedanken schnell in weite Ferne: Raus aus dem Alltag und rein ins nächste Abenteuer.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESS24: „Wetten Dass..?“: Thomas Gottschalk sorgt für ProSieben-ÄnderungFür ihn ändert ProSieben das ganze Programm – nur für Thomas Gottschalk verlegt der Sender prompt die beliebte Rateshow „The Masked Singer“.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Änderung des Völkerstrafrechts : Ampel-Kabinett lässt sexuelle Gewalt künftig als Kriegsverbrechen verfolgenSexuelle Verbrechen, die in anderen Ländern begangen wurden, sollen an deutschen Gerichten strafrechtlich verfolgt werden. Damit wird auch auf Taten im Zuge des russischen Angriffskriegs reagiert.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Sommerhaus der Stars: Mitten in Staffel setzt RTL Änderung durchDie Fans der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ müssen sich auf eine Änderung gefasst machen – die dürfte bei ihnen aber sicher ziemlich gut ankommen.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

RBB24: Protest gegen Änderung des Tempelhofer-Feld-GesetzesMehr Informationen zum Thema lesen Sie hier.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: 'Bedeutende Änderung': Solares Maximum kommt früher und dauert länger an als gedachtDie Sonne könnte ihre aktuelle Maximalphase schon im Laufe des Jahres 2024 erreichen - rund ein Jahr früher als bisher prognostiziert. Das solare Maximum soll zudem stärker sein und länger andauern als

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Mallorca: Wichtige Änderung im Nahverkehr – Busse fallen wegAuch außerhalb der Saison ist Mallorca ein beliebtes Reiseziel. Doch Achtung: Ab November gibt es vor allem im Nahverkehr einige Änderungen, die vor einer Reise beachtet werden sollten!

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕