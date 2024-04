Wetterwarnung vor kräftigen Gewittern und Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag vor teils kräftigen Gewitter n mit Sturmböen um 85 Stundenkilometern. Lokal sind auch unwetterartige Gewitter möglich.Am Donnerstag (4. April 2024) kann es ungemütliches Wetter geben. Bei starker Bewölkung kommt es zu kräftigen Schauern, Gewitter n und vereinzelt zu Sturmböen . Böen bei stärkeren Schauern um 85 Stundenkilometern sind möglich oder sogar – je nach Anordnung der Gewitter – bis zu 90-100 Stundenkilometern.

Zudem bestehe ein leicht erhöhtes Tornadopotential.Die Wahrscheinlichkeit für Starkregen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter ist laut DWD gering. Kleinkörniger Hagel sei möglich. Ansonsten ist Donnerstagnachmittag mit starken bis stürmischen Böen zwischen 55 und 75 Stundenkilometern aus Südwest zu rechnen, die sich zunehmend auch aufs Flachland ausbreiten. Am Abend schwächt der Wind ab. Die Temperaturen erreichen am Tag 9 bis 17 Grad, in der Nacht 5 bis 11 Gra

Wetter Gewitter Sturmböen Tornadopotential

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Turbulentes Wochenende: Wetterwarnung vor Sturmböen in BayernDie milden Temperaturen erwecken derzeit die Frühlingsgefühle. Doch das heißt nicht, dass es über Ostern schönes Wetter geben wird.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Turbulentes Wochenende: Wetterwarnung vor Sturmböen in BayernDie milden Temperaturen erwecken derzeit die Frühlingsgefühle. Doch das heißt nicht, dass es über Ostern schönes Wetter geben wird.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Turbulentes Wochenende: Wetterwarnung vor Sturmböen in BayernDie milden Temperaturen erwecken derzeit die Frühlingsgefühle. Doch das heißt nicht, dass es über Ostern schönes Wetter geben wird.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Turbulentes Wochenende: Wetterwarnung vor Sturmböen in BayernDie milden Temperaturen erwecken derzeit die Frühlingsgefühle. Doch das heißt nicht, dass es über Ostern schönes Wetter geben wird.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

NRW: Deutscher Wetterdienst warnt vor starken GewitternDer Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag vor teils kräftigen Gewitter mit Sturmböen um 85 Stundenkilometern. Lokal sind auch unwetterartige Gewitter möglich.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

heute: Deutscher Wetterdienst warnt vor SturmböenDer Deutsche Wetterdienst warnt für ganz Nordrhein-Westfalen vor Windböen. In den Randgebieten kann es sogar zu Sturmböen kommen. Wer davon betroffen ist.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »