Wetterexperten warnen vor Gefahren beim Baden in kühlen Gewässern

Wetterexperten rechnen mit einem für diese Jahreszeit ungewöhnlich warmen Wochenende. Gerade an Gewässer n birgt das Gefahren . München (dpa/lby) - Badewetter im April - scheinbar: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für das Wochenende zwar eine regelrechte 'Temperaturexplosion', die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG ) in Bayern warnt jedoch davor, in die noch sehr kühlen Gewässer zu springen. Denn Seen und Flüsse erwärmen sich langsam, wie ein DLRG -Sprecher sagte.

'Es wird in Bayern hochsommerlich warm', sagte der Leiter der Regionalen Wetterberatung München, Guido-Peter Wolz. Örtlich könne die 30-Grad-Marke vielleicht geknackt werden. Das sei außergewöhnlich. Der DWD rechnet damit, dass an mehreren Messstationen Rekorde für die erste April-Dekade gebrochen werden, die vom 1. bis 10. April dauert. Die DLRG geht nach eigenen Angaben davon aus, dass viele Menschen die sommerlichen Bedingungen für Ausflüge mit Schlauchboot oder Stand-Up-Paddelbrett nutzen werde

Wetter Baden Gewässer Gefahren DLRG

