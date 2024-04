Wetterbedingungen beeinträchtigen das zweite freie Training in Suzuka

Im zweiten freien Training auf dem Suzuka Circuit konnten die GP-Stars und ihre Teams wegen des Wetter s keine aussagekräftigen Runden drehen. Gleich mehrere Fahrer verzichteten ganz auf eine Ausfahrt .Nachdem das erste freie Training in Japan noch unter bewölktem Himmel, aber auf trockener Bahn stattgefunden hatte, war die Bahn schon feucht, als die Ampel am Ende der Boxengasse zum Start des zweiten freien Trainings auf Grün sprang.

Die Strecke blieb vorerst leer und sämtliche Piloten warteten vorerst ab, ob sich die Bedingungen nicht verbessern würden. Keine Wahl hatte Logan Sargeant, der seinen Williams bei einem Abflug im ersten Training stark beschädigt hatte. Sowohl der Frontflügel als auch das Heck sowie die Aufhängung und das Getriebe wurden in Mitleidenschaft gezogen, wie Teamchef James Vowles in der Pause zwischen den beiden Sessions verrie

Suzuka Circuit Freies Training Wetter Runden Fahrer Ausfahrt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Erstes Training in Suzuka: Nächster Crash von Logan Sargeant!Max Verstappen sicherte sich beim Auftakt zum Grand Prix von Japan die Bestzeit, die Session musste jedoch wegen eines Unfalls für zehn Minuten unterbrochen werden

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Verstappen sichert sich Bestzeit im ersten Freien Training in SuzukaNach dem Ferrari-Doppelsieg in Melbourne gilt beim Grand Prix von Japan in Suzuka wieder Max Verstappen im Red Bull als Topfavorit, und diesem Anspruch wurde der Weltmeister zumindest im ersten Freien Training am frühen Freitagnachmittag (Ortszeit) gerecht. Denn Verstappen sicherte sich in Suzuka die Bestzeit in 1:30.056 Minuten, und zwar vor seinem Teamkollegen Sergio Perez (+0,181 Sekunden).

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Formel-1-Liveticker: Das zweite Training in Suzuka jetzt live!Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Sargeant-Crash im ersten Training in Japan ... +++ ... aber das Chassis ist 'okay' +++ Red Bull gibt in FT1 das Tempo vor +++

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Regen in Suzuka: Oscar Piastri Schnellster im zweiten TrainingOscar Piastri sicherte sich die Bestzeit im zweiten Freien Training zum Grand Prix von Japan und verdrängte damit Yuki Tsunoda noch von der Spitze

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Suzuka-Training: Zwei Japaner fahren bei Racing Bulls, Ricciardo pausiertDer japanische Rennfahrer Ayumu Iwasa absolviert in Suzuka ein Freitagstraining für Racing Bulls, weshalb Formel-1-Stammfahrer Daniel Ricciardo pausieren muss

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Größte NATO-Übung seit 35 Jahren: Eckernförder Soldaten berichten130 Soldatinnen und Soldaten haben beim NATO-Manöver 'Nordic Response' Krieg unter extremen Wetterbedingungen geübt.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »