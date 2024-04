Wetteraussichten für die kommenden Tage in Deutschland

Um die 30 Grad und purer Sonnenschein – so sah das Wochenende in den meisten Teilen Deutschland s aus. Doch wie wird das Wetter in den kommenden Tagen?und bescherte uns den bislang wärmsten Tag im Jahr 2024. Am heißesten war es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im baden-württembergischen Ohlsbach im Rheintal – dort wurden 30,1 Grad gemessen. In den kommenden Tagen erwartet der DWD zudem weiter „außergewöhnlich warme Luft“, aber auch Unwetter .von einer dichten Sahara-Staubwolke getrübt wird.

An der Nordsee sind um die 18 Grad möglich, in der Südosthälfte wird es mit 25 bis 29 Grad erneut sehr warm. Eine Abkühlung bringen in der Nacht zu Montag (8. April) vom Rheinland bis nach Vorpommern gelegentliche Regenschauer, die mancherorts in Blutregen hinuntergehen dürften. Tagsüber kann es vor allem im Westen und Nordwesten zu starken Gewittern kommen. Im Rest von Deutschland soll es heiter bleiben, mit Temperaturen bis zu 29 Gra

