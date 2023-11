Wetter: Wind und Regen in Hessen - Vereinzelt Sturmböen möglich

Da viele Bäume noch belaubt und die Böden aktuell recht durchweicht seien, sei nicht auszuschließen, dass im Laufe des Tages noch Bäume umstürzen würden, sagte ein DWD-Meteorologe. Am Nachmittag beruhige sich die Lage allmählich. Zu denkommen nach DWD-Angaben Schauer. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 12 bis 14 Grad sowie im Bergland bei 9 Grad., schrieb der DWD weiter. In den Nachmittagsstunden zeige sich auch die Sonne ein wenig.

Spätestens ab Samstagnachmittag regne es dann in Hessen erneut. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 9 bis 12 Grad und in Hochlagen auf 6 Grad. Dazu gehe ein mäßiger, teils frischer Wind, mit starken bis stürmischen Böen. Im höheren Bergland rechnet der DWD auch mitDoku-Serie

