Wetter in NRW: Wind und Regen - DWD erwartet heftige Böen​

Bereits am Donnerstagmorgen beeinträchtigten erste umgestürzte Bäume den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen . Betroffen waren nach Angaben des Info-Portals zuginfo.nrw die Regionen Euskirchen, Remscheid, Mönchengladbach/Viersen und Dorsten. Da viele Bäume noch belaubt und die Böden aktuell recht durchweicht seien, sei nicht auszuschließen, dass im Laufe des Tages noch weitere Bäume umstürzen würden, sagte ein DWD-Meteorologe. Zu den Böen kommen am Donnerstag nach DWD-Angaben zeitweise Schauer.

Spätestens ab Samstagnachmittag regnet es in Nordrhein-Westfalen erneut. Die Temperaturen steigen leicht auf Höchstwerte von 10 bis 13 Grad und im höheren Bergland auf 8 Grad. Der Wind sei mäßig und teils frisch, mit starken bis stürmischen Böen. Im höheren Bergland rechnet der DWD mit Sturmböen.

