Wetter in NRW: Schwere Sturmböen möglich

In Teilen von NRW kann es heute sehr stürmisch werden. Atlantische Tiefdruckgebiete sorgen für ein sehr wechselhaftes, mildes und zum Teil auch stürmisches Den ganzen Tag wird es stark bewölkt sein und es ist mit schauerartigem Regen zu rechnen. Erst gegen Nachmittag kann mit einer Auflockerung gerechnet werden. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Verbreitet kann es auch zu starken bis stürmischen Böen kommen. Im Westen und im Berglang sind auch einzelne schwere Sturmböen möglich.Die ersten Auswirkungen des Sturms zeigen sich bei der Bahn.

Zwischen Gelsenkirchen Hbf und Oberhausen Hbf hängen Äste in der Oberleitung. Diese Strecke ist komplett gesperrt. Betroffen sind die Verbindungen des RE 2 und RE3 und der RB 32 und RB 35., die Sie so durch den Tag in NRW begleitet, dass Sie jederzeit mitreden können? Die App WDR aktuell bietet Ihnen dafür immer die passenden Nachrichten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: Sachsen-Anhalt: Bis zu 16 Grad und schwere Sturmböen in Sachsen-AnhaltAktuelle Nachrichten aus Sachsen-Anhalt

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Wetter: Sturmböen und bedeckter Himmel in Thüringen erwartetErfurt (th) - In Thüringen erwartet die Menschen regnerisches Herbstwetter. Der Donnerstag startet erst nur leicht bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Wetter: Sturmböen und bedeckter Himmel in Thüringen erwartetErfurt (th) - In Thüringen erwartet die Menschen regnerisches Herbstwetter. Der Donnerstag startet erst nur leicht bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Wetter: Wechselhaftes und mildes Herbstwetter in NRW erwartetEssen (lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen soll in den kommenden Tagen mild und wechselhaft werden. Der Mittwoch wird in weiten Teilen grau, im

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Wetter: Ungemütliches, mildes Wetter in Rheinland-Pfalz und SaarlandOffenbach (lrs) - In den kommenden Tagen wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mild, aber wechselhaft. Am Mittwoch ist es grau und zunächst

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: Orkantief Emir trifft auch Deutschland: In diesen Landesteilen müssen wir mit Sturmböen rechnenVideo Wetterbericht

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕