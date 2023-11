Wetter: Ausläufer von Orkantief sorgen für umgestürzte Bäume in NRW

waren die Regionen Euskirchen, Remscheid, Mönchengladbach/Viersen, Dorsten, Dortmund und Soest/Werl durch Bäume auf Gleisen und Gegenstände in der Oberleitung betroffen. Auf einigen Strecken dauerten die Sperrungen am Vormittag an. Auf mehreren Dutzend Linien könne es zu Einschränkungen kommen, berichteten die Bahnunternehmen am Morgen im Infoportal zuginfo.nrw.ist den ganzen Tag mit stürmischem Wetter zu rechnen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STERNDE: Wetter: Ungemütliches, mildes Wetter in Rheinland-Pfalz und SaarlandOffenbach (lrs) - In den kommenden Tagen wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mild, aber wechselhaft. Am Mittwoch ist es grau und zunächst

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

DERSPIEGEL: Sorge vor Überflutungen und Sturmböen: Orkantief »Ciaràn« fegt über Westeuropa hinwegSchwere Stürme haben in der Nacht bereits über Frankreich und Südengland gewütet – auch in anderen Ländern droht Gefahr. Der Deutsche Wetterdienst gab eine Warnung heraus.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕

NDR: Orkantief 'Ciarán': DWD warnt Sturm an der NordseeküsteNachdem 'Ciarán' in der Nacht die englische Küste und Frankreich erreicht hat, zieht das Tief durch Deutschland. Besonders Nord- und Ostseeküste sowie der Harz sind von den Ausläufern des Unwetters betroffen.

Herkunft: ndr | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Stromausfälle und Sturmböen bis 160 Km/h: Orkantief „Emir“ zieht über WesteuropaSchwere Stürme trafen in der Nacht Frankreich und Südengland. Auch am Donnerstag drohen heftige Böen und Sturmwellen, in Deutschland aber wohl nur deutlich abgeschwächt.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

NDR: Orkantief 'Ciarán': DWD warnt vor Sturm an Nord- und OstseeküsteNachdem 'Ciarán' in der Nacht die englische Küste und Frankreich erreicht hat, zieht das Tief durch Deutschland. Besonders Nord- und Ostseeküste sowie der Harz sind von den Ausläufern des Unwetters betroffen.

Herkunft: ndr | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Orkantief über Westeuropa​: DWD-Warnung für deutsche Küsten​Ein Orkantief zieht vom Ärmelkanal über England Richtung Nordsee. Der Deutsche Wetterdienst hat deshalb am frühen Donnerstagmorgen eine Sturm- und Unwetterwarnung für die deutsche Nord- und Ostseeküste herausgegeben.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕