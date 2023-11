Wett-Skandal überschattet EM-Quali von Italien

Am Freitag, 14. Juni 2024, wird Deutschland die Europameisterschaft in München eröffnen. Als Gastgeber ist das Team automatisch mit dabei und muss nicht den Umweg über die Das Turnier wird in insgesamt zehn Städten ausgetragen. Neben München, Berlin, Hamburg, Köln, Dortmund, Stuttgart, Düsseldorf und Frankfurt fungieren auch Gelsenkirchen und Leipzig als Austragungsorte. AllerdingsDieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.Die Gruppenphase beginnt am 14.

Fans First: 30 Euro (Gruppenphase), 50 Euro (Eröffnungsspiel und Achtelfinale), 60 Euro (Viertelfinale), 80 Euro (Halbfinale), 95 Euro (Finale) Kategorie 2: 150 Euro (Gruppenphase), 400 Euro (Eröffnungsspiel), 175 Euro (Achtelfinale), 200 Euro (Viertelfinale), 400 Euro (Halbfinale), 600 Euro (Finale)

