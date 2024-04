Western Alaska Minerals veröffentlicht aktualisierten NI 43-101-Bericht für das Illinois Creek Projekt

Das Unternehmen Western Alaska Minerals (WAM) freut sich, die Veröffentlichung und Einreichung seines aktualisierten NI 43-101-Berichts (Technical Report) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) für das Illinois Creek (IC) Projekt in Alaska, USA, bekannt zu geben. Der Technical Report mit dem Titel 'Illinois Creek Project Update, Illinois Creek Mining District, Western Alaska, USA', datiert vom 2. April 2024 (Wirksamkeitsdatum: 20.

Februar 2024), wurde von Bruce Davis, PhD, FAusIMM, Jack DiMarchi, CPG, Principal Geologist, und Deepak Malhotra, PhD, SME-RM, erstellt und ist auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Profil des Unternehmens verfügbar. 'Der aktualisierte NI 43-101-Bericht bestätigt die herausragende hochgradige Silber-Blei-Zink-Erstressource am Waterpump Creek, einer distalen Zone des Illinois Creek Carbonate Replacement Deposit (CRD).

