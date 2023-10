Westbalkanreise - Von der Leyen im Kosovo erwartet

Sie stellt in mehreren Westbalkan-Staaten ein Hilfspaket im Umfang von sechs Milliarden Euro vor, mit dem sich die Wirtschaftsleistung der Region binnen eines Jahrzehnts verdoppeln soll.

Zuvor hatte von der Leyen in Nordmazedonien die bisherigen Anstrengungen des Landes auf dem Weg in die Europäische Union gelobt. In Skopje rief sie zugleich alle Parteien zur Billigung einer Verfassungsreform auf, die den Weg für die Aufnahme der Beitrittsgespräche ebnen soll. Weitere Stationen von der Leyens sind Montenegro und Serbien.Diese Nachricht wurde am 30.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.

