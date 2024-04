Werteunion bringt Maaßen als Ministerpräsident ins Spiel

Der stellvertretende Parteivorsitzende der Werteunion , Alexander Mitsch, hat eine Kandidatur des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen als Ministerpräsident in Erfurt ins Spiel gebracht.

Ziel der Werteunion bei der Landtagswahl sei es, ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen.

Werteunion Maaßen Ministerpräsident Landtagswahl Thüringen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

WerteUnion und Hans Georg Maaßen luden zur Spendengala auf St. EmmeramEs gibt eine Verbindung zwischen Gloria von Thurn und Taxis und dem Organisator des Potsdamer Treffens, bei dem Martin Sellner von der Identitären Bewegung über Remigrationspläne sprach. Gernot Mörig weilte im vergangenen Sommer bei einer Veranstaltung auf Schloss Emmeram.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Werteunion-Chef Maaßen klagt gegen VerfassungsschutzDer ehemalige Verfassungsschutzchef und Werteunion-Parteivorsitzende Hans-Georg Maaßen geht juristisch gegen seinen früheren Arbeitgeber vor. Er habe am

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Hans-Georg Maaßen und die Werteunion: Wofür steht die neue Partei?Politikwissenschaftler Uwe Jun im Interview zur Werteunion und dem deutschen Parteienspektrum

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Die Werteunion tritt erstmals bei den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen anDie Werteunion plant, bei den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen anzutreten. Der Parteichef Hans-Georg Maaßen wird als möglicher Ministerpräsident in Thüringen gehandelt.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Berliner Werteunion vor der ZerreißprobeDie Werteunion wollte der konservative Stachel im Fleisch der Union sein. Aber dann machte Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen aus dem Verein eine eigenständige Partei. Weshalb ihm Berliner Werteunion-Mitglieder nun die Gefolgschaft verweigern. Von S. Müller, T. Gabriel und T.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Kundgebung wegen Werteunion-Treffen im Regensburger Schloss Emmeramidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bayern passiert

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »