Werrestadt: Neubau des August-Griese-Berufskollegs geplant

Löhne. Die Werrestadt könnte in den nächsten Jahren eine Großbaustelle bekommen, die nach dem Hermes- Neubau das wohl größte Bauprojekt der letzten Jahrzehnte wäre. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das August-Griese-Berufskolleg neu gebaut. Eine endgültige Entscheidung darüber fällt in den nächsten Monaten im Kreistag. Im Löhner Planungsausschuss wurde der Bebauungsplan beschlossen. An dem gibt es auch Kritik.

Die Dächer sollen extensivbegrünt werden oder mit Photovoltaikmodulen ausgestattet werden. Mehr Photovoltaik angeblich nicht zumutbar Beim Thema Photovoltaik werden wohl nicht alle Möglichkeiten genutzt, die die Dachflächen hergeben. Im Bebauungsplan ist vorgesehen, 50 Prozent der Dachflächen mit PV-Modulen auszustatten.

Werrestadt Großbaustelle Bauprojekt August-Griese-Berufskolleg Neubau

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neubau des Autobahn-Dreiecks Funkturm in Berlin: „Verbesserungen für alle, nicht nur für Autofahrer“Mobilität und mehr in unserem meistgelesenen Bezirksnewsletter, freitags aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier ein Themen-Überblick.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

„Wir stehen erst am Anfang der Pleitewelle im Neubau“Nicht nur hohe Zinsen, sondern auch Insolvenzen von Bauträgern erschweren derzeit den Traum vom Eigenheim. FOCUS online sprach mit Birgit Weber, Finanzierungsberaterin bei Pasch & Kruszona in Krefeld, über die aktuellen Rahmenbedingungen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Nach Absage für Neubau: Wie geht es weiter mit dem Dorfgemeinschaftshaus in Hedem?Nach der Absage an einen Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses hatten die Hedemer Redebedarf. Wie es jetzt weitergeht.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Apostelkirche wird Teil der Kita: Neubau startet noch in diesem JahrDer Maximilianpark wurde 1984 zur Landesgartenschau auf dem Gelände der Zeche Maximilian errichtet. Der mitten im Park stehende Glaselefant ist das Wahrzeichen von Hamm.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Früherer Lübbecker Chefarzt: „Klinik-Neubau in Espelkamp richtig“Was macht eigentlich Michael Fantini, ehemaliger Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Lübbecke-Rahden, der gern Vorstandsvorsitzender der MKK geworden wäre?

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Düsseldorf: Kritik und Lob für Neubau-Pläne über der Münchener Straße​Mehr als 300 Wohnungen könnten über der Münchener Straße entstehen. In Reisholz fand jetzt eine frühzeitige Bürgerinformation zu dem Projekt statt. Die Reaktionen der Düsseldorfer waren gemischt.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »