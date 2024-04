Werder Bremen suspendiert Naby Keita bis zum Saisonende

Die Verantwortlichen von Werder Bremen haben Naby Keita bis zum Saisonende suspendiert. Nach Informationen von Sky stehen die Zeichen auf Trennung im Sommer. Neben der Suspendierung erhält der Mittelfeldspieler eine erhebliche Geldstrafe . Der 29-Jährige wird fortan weder mit der Mannschaft trainieren, noch sich in der Kabine der Profis aufhalten. 'Das Verhalten von Naby ist für uns als Verein nicht zu tolerieren.

Wir benötigen in dieser Phase der Saison den vollen Fokus auf die ausstehenden Spiele und ein Team, das ganz eng zusammensteht. Daher waren unsere Maßnahmen alternativlos', erklärte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen. Keita verweigerte Anreise zum Leverkusen-SpielDer Nationalspieler von Guinea hatte am Samstag die Anreise zum Auswärtsspiel in Leverkusen verweigert. Die Verantwortlichen von Werder Bremen haben nun die Konsequenzen daraus gezogen.

