Werder Bremen muss auf Justin Njinmah verzichten

Werder Bremen muss im Saisonendspurt der Bundesliga vorerst auf Angreifer Justin Njinmah verzichten. Der 23-Jährige wird sich aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk am Donnerstag einer Operation unterziehen müssen, teilten die Hanseaten mit. Njinmah, dem mit sechs Treffern und zwei Vorlagen in dieser Spielzeit der Durchbruch gelang, steht Werder 'in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung'. Njinmah hatte sich beim Aufwärmen vor der Partie bei Union Berlin (1:2) am 16. März vertreten.

Nach einer Behandlung konnte der gebürtige Hamburger trotzdem spielen. Die Probleme wurden während der Länderspielpause zwar besser, traten nach Steigerung der Belastung aber wieder verstärkt auf, hieß es in der Bremer Mitteilun

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Sky Sport News HD / 🏆 15. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Werder Bremen muss länger auf Angreifer Justin Njinmah verzichtenWerder Bremen muss im Saisonendspurt der Bundesliga vorerst auf Angreifer Justin Njinmah verzichten.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Werder Bremen muss länger auf Angreifer Justin Njinmah verzichtenWerder Bremen muss im Saisonendspurt der Bundesliga vorerst auf Angreifer Justin Njinmah verzichten.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

Werder Bremen muss gegen Wolfsburg auf Justin Njinmah verzichtenEr konnte die ganze Woche nicht mit der Mannschaft trainieren, nun steht sein Ausfall fest: Justin Njinmah wird dem SV Werder beim Heimspiel gegen Wolfsburg ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Werder Bremen: Felix Agu spricht über seine Freundschaft mit NjinmahNach einjähriger Verletzungspause hat sich Felix Agu zurückgemeldet und sich einen Stammplatz auf der linken Außenbahn erarbeitet. Vor dem Auswärtsspiel bei ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Bremen: Werder-Stürmer Njinmah freut sich das Wiedersehen mit DortmundWerder Stürmer Justin Njinmah wird am Sonnabend mit neuer Frisur ins Spiel gegen seinen Ex-Club Borussia Dortmund gehen. Warum der neue Haarschnitt kein ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Werder Bremen: Rechtsstreit zwischen Wiese und Werder geht weiterDer Rechtsstreit zwischen dem SV Werder und Ex-Torhüter Tim Wiese geht in die nächste Runde. An diesem Montag wird der Prozess wegen eines verhängten ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »