Werder Bremen mit Rückschlägen: Vertragsverlängerung, Verletzung und Leihe

Werder Bremen hat in dieser Woche einige Rückschläge hinnehmen müssen. In der Tabelle schlagen sie sich nicht nieder, doch sie treffen den Club bis ins Mark. Doch die Häufung der schlechten Nachrichten sorgte schon dafür, „dass ich nicht mit einem Grinsen nach Hause gefahren bin“, gestand der Bremer Trainer am Donnerstag. Am Dienstag verkündete Nick Woltemade, dass er seinen auslaufenden Vertrag in Bremen nicht verlängern wird.

Der Stürmer wird stattdessen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zum VfB Stuttgart wechseln. Am Mittwoch gab Werder bekannt, dass Justin Njinmah wegen einer Verletzung am Sprunggelenk einige Wochen fehlen wird und am Donnerstag folgte dann die Nachricht, dass Eren Dinkci von seiner Leihe an den 1. FC Heidenheim nicht in seine Heimatstadt zurückkehren wird. Er will seine Tore in Zukunft für den SC Freiburg erziele

