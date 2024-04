Werder Bremen erkämpft 1:1-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt

Nach vier Pleiten in Folge nimmt Werder mit dem hart erarbeiteten 1:1 immerhin einen Zähler aus Frankfurt mit. Trainer Ole Werner: „Wir haben von der kämpferischen Leistung her gesehen, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht.“ Es war ein Spiel mit einigen heftigen Fouls, zwei Roten Karten und dem Bremer Gefühl, dass die Partie mit weniger als 20 Spielern hätte zu Ende gehen müssen... Denn noch vor den Platzverweisen für Stage (72.) und Frankfurts Tuta (87.

) traf der bereits verwarnte Ebimbe Ducksch deutlich (57.). Der Angreifer muss minutenlang behandelt werden. Aber Schiri Hartmann verzichtet auf Gelb-Rot.eine Schlüsselszene: „Ich ärgere mich, dass wir nicht in Überzahl gespielt haben. Für mich war der Fall klar.“ Auch für den nach dem Spiel humpelnden Ducksch („Ich weiß nicht, was es ist. Es fühlt sich nicht gut an.“) eine eindeutige Angelegenheit: „Der ist vorbelastet und haut mich von hinten weg. Es ist ganz klar Gelb-Ro

