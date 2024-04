Werden fleißige Zimmermädchen in diesem Hotel fair belohnt?

Werden fleißige Zimmermädchen in diesem Hotel für ihre Arbeit eingeschüchtert, statt fair belohnt? Als „Team Wallraff“-Reporterin Jana anfängt, im Rahmen ihrer Recherche bei der Hamburger Reinigungsfirma Astrein Exzellent zu arbeiten, ahnt sie noch nicht, welche Abgründe sich auftun werden. „Team Wallraff“-Reporterin Jana arbeitet als Putzkraft im Vier-Sterne- Hotel in Hamburg Im Rahmen der „Team Wallraff“- Recherche putzt Jana in einem schicken Hotel in Hamburg.

Schon beim Bewerbungsgespräch zeigt sich die Verantwortliche erstaunt darüber, dass die Reporterin als Putzkraft anfangen will: „Sie werden die Einzige sein, die deutsch ist“, sagt sie.13 Euro pro Stunde sollte es eigentlich geben. Das ist zum Zeitpunkt von Janas Einsatz der branchenübliche Mindestlohn. Doch der ist offenbar an eine Bedingung gekoppelt: „Man muss dreieinhalb Zimmer pro Stunde schaffen“, so die Verantwortliche.Für einen Branchenmindestlohn eine bestimmte Bedingung erfüllen – das wirkt auf die Reporterin dubio

Zimmermädchen Hotel Reinigungsfirma Mindestlohn Recherche

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Cupra als Vorbild: VW R soll als Marke eigenständiger werdenDer dynamische Charakter zeigt sich auch im Erscheinungsbild des neuen T-Roc R. Die Neugestaltung seiner eigenständigen Frontpartie mit einem Stoßfänger im R-Styling und den prägnanten senkrechten Tagfahrlichtern sorgt für einen besonders kraftvollen Auftritt. Die in Deutschland serienmäßigen „IQ.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Cupra als Vorbild: VW R soll als Marke eigenständiger werdenDer dynamische Charakter zeigt sich auch im Erscheinungsbild des neuen T-Roc R. Die Neugestaltung seiner eigenständigen Frontpartie mit einem Stoßfänger im R-Styling und den prägnanten senkrechten Tagfahrlichtern sorgt für einen besonders kraftvollen Auftritt. Die in Deutschland serienmäßigen „IQ.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Cupra als Vorbild: VW R soll als Marke eigenständiger werdenDer dynamische Charakter zeigt sich auch im Erscheinungsbild des neuen T-Roc R. Die Neugestaltung seiner eigenständigen Frontpartie mit einem Stoßfänger im R-Styling und den prägnanten senkrechten Tagfahrlichtern sorgt für einen besonders kraftvollen Auftritt. Die in Deutschland serienmäßigen „IQ.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Ungewöhnliche Gefährten: Diese 10 Tiere dürfen in Deutschland als Haustiere gehalten werdenNürnberg - Ob Hund, Kaninchen oder Goldfisch: 2021 lebte in 35 Millionen deutschen Haushalten mindestens ein Haustier. Abseits der klassischen Kleintiere dürfen in Deutschland auch durchaus exotische Tiere zuhause gehalten werden.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Diese 3 Sternzeichen werden jünger geschätzt als sie sindManchen Menschen sieht man das Alter kaum an. Besonders drei Sternzeichen scheinen für immer jung zu bleiben.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Zimmermädchen verrät eklige Details: Das wird in Hotelzimmern oft nicht gereinigtVerdreckte Zimmer, stickige Luft und schmutzige Bäder sind der Alptraum eines jeden Zimmermädchens. Doch ganz wehrlos sind sie nicht: Wenn ein Gast sie auf die Palme bringt, wissen sie sich zu helfen. Doch was Zimmermädchen mit unliebsamen Gästen anstellen, ist nichts für schwache Nerven.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »