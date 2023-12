Werbekrise trifft TV-Sender hart

Wer einen Jahresrückblick im Medienbereich macht, kommt um das Thema Werbung nicht herum. Das war 2023 allgegenwärtig - und das durchaus in unterschiedlichen Wahrnehmungsstufen. Da war zum einen die Werbekrise, die nahezu auf der ganzen Welt vor allem lineare TV-Sender getroffen und für sinkende Umsätze gesorgt hat.

Für die betroffenen Unternehmen war das hart: Mit klassischer TV-Werbung erzielen sie noch immer die höchsten Margen und verdienen hier das Geld, das nötig ist, um ins zukunftsträchtige Streaming investieren zu können. Verschärfend kamen dann auch noch stark steigenden Kosten durch die Inflation hinzu. Deutschland hat die Werbekrise besonders hart getroffen. Die beiden großen privaten TV-Konzerne, RTL Group und ProSiebenSat.1, mussten ihre Prognosen in diesem Jahr teils mehrmals nach unten korrigieren. Wahrscheinlich ist, dass der Netto-Werbemarkt in diesem Jahr hierzulande um rund 10 Prozent sinkt - das ist ein echtes Brett, zumal es seit dem Beginn von Corona im Jahr 2020 immer wieder Einbrüche am Werbemarkt ga





