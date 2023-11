Wer ist Matthias Mieves?

Ich bin 37 Jahre alt, komme ursprünglich aus Miesau in der Westpfalz. Später habe ich BWL mit Anglistik studiert und habe dann über zehn Jahre bei der Deutschen Telekom gearbeitet im Bereich Technologie und Innovation. Nebenbei habe ich vor über zehn Jahren mit zwei Freunden einen Pflegedienst für ambulante Intensivpflege gegründet. Ich sehe das nicht so, ich hatte dort eine tolle Zeit.

Ich habe viel gelernt, wie ein Großkonzern funktioniert, wie IT-Projekte schlecht laufen oder besser laufen können. Die SPD-Fraktion hat sich gewünscht, dass wir im Gesundheitsausschuss wenigstens eine Person mit Digital-DNA habe

NTVDE: RTL/ntv-Trendbarometer: SPD fällt auf Grünen-Niveau, Mehrheit will Groko statt AmpelDas neue RTL/ntv-Trendbarometer enthält vor allem gute Nachrichten für die Union. Sie erzielt beinahe so viel Zustimmung wie die Regierungsparteien zusammen und der CDU-Vorsitzende Merz vergrößert seinen Vorsprung auf Kanzler Scholz. Zudem wächst die Zustimmung zu einem Regierungswechsel deutlich.

SZAKTUELL: SPD und CDU bringen erstes saarländisches Kinderschutzgesetz auf den WegWie lassen sich Kinder im Saarland am besten vor Missbrauch und Gewalt schützen? Lange haben SPD und CDU gestritten. Nun haben die Fraktionen gemeinsam das erste saarländische Kinderschutzgesetz auf den Weg gebracht.

STERNDE: Bahnstreik: Der Lahmleger – wer ist GDL-Chef Claus Weselsky?Erneut drohen Bahnstreiks. Die GDL treibt die Deutsche Bahn wieder vor sich her. Im Mittelpunkt ihr Chef: Claus Weselsky. Wer ist der Mann, der Deutschlan...

FOCUSONLİNE: Rente: Wer von Steuersenkungen wegen Verbots der „Doppelbesteuerung“ profitiertFür Ruheständler gilt wie für jeden Bürger: Ihre Einkünfte unterliegen der Steuerpflicht. Aber trotzdem gibt es Besonderheiten: Der Bundesfinanzhof hat die sogenannte Doppelbesteuerung von Rentnern untersagt. Was das bedeutet und wer besonders profitiert.

RPONLİNE: CDU-Fraktionschef: “Wer das Kalifat fordert, ist hier unerwünscht“​Der Chef der CDU-Landtagsfraktion spricht über die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in NRW, Verschärfungen beim Strafrecht und eine bemerkenswerte Pressekonferenz in Berlin.

HEİSEONLİNE: Wer soll die EU-Regeln des Digital Service Act (DSA) in Deutschland durchsetzen?Am 17. Februar 2024 müssten die Behörden der Bundesrepublik eigentlich startklar sein. Doch das wird kaum etwas werden. Denn das Digitale-Dienste-Gesetz (DDG), mit dem Deutschlands Aufsichtsregime organisiert werden soll, hängt vor der Kabinettssitzung weiterhin in der Luft. Kernstreitpunkt: Die zuständigen Behörden – und wer wie mitbeaufsichtigen darf.

