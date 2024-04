Er hat sein Unternehmen zu einem großen Spieler der regionalen Baubranche gemacht, scheut keine Konflikte. Er hat bundesweit an der Seite der Ex-Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg für Schlagzeilen gesorgt. Wer ist Hermann Tecklenburg? Der leise Auftritt ist nicht die Sache von Hermann Tecklenburg. Wobei er oft gar nichts dafür kann. Der sportliche Mann mit der markanten Glatze ist einfach eine Erscheinung. Und jeder kennt ihn.

Trifft man ihn beim Essen mit seiner Frau Martina Voss-Tecklenburg, im Restaurant seines eigenen Hotels Straelener Hof oder bei Familie Gashi im Hotel van Bebber in Xanten, wird das Gespräch garantiert durch regelmäßige Begrüßungen unterbrochen. Alle kennen Hermann Tecklenburg, aber auch er kennt sie alle. Geschäftsfreunde, die Menschen aus der ganzen Fußballszene im Land genauso wie diejenigen, die früher mal in der Diskothek E-Dry an der Theke gejobbt habe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Amazon-Prime-Show „The 50“: Wer ist noch dabei?, Wer ist im Finale?, Wer ist raus?Die neue Amazon-Prime-Reality setzt XXL-Maßstäbe: Wir verraten euch, welche Teilnehmer dabei sind und wann neue Folgen gestreamt werden können.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Wer weiß denn sowas? | Wer weiß denn sowas?Seine Fragen stellt Moderator Kai Pflaume heute an Madeline Juno und Alli Neumann. Wissen sie die Antworten auf die knifflige Fragen?

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

Amazon-Prime-Show „The 50“: Wer ist raus?, Wer ist noch dabei?, Wann ist das Finale?Die neue Amazon-Prime-Reality setzt XXL-Maßstäbe: Wir verraten euch, welche Teilnehmer dabei sind und wann neue Folgen gestreamt werden können.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Wer weiß denn sowas? | Wer weiß denn sowas?Moderator Kai Pflaume begrüßt heute Marijke Amado und Mike Krüger. Wie immer stehen Bernhard Hoëcker und Elton als Teamkapitäne mit Rat und Tat parat!

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

Drei Eintracht-Stars vor unsicherer Zukunft: Wer geht, wer bleibt?Eintracht Frankfurt, gegründet im Jahr 1899, ist mehr als nur ein Fußballverein. Er ist ein Symbol für Gemeinschaft und Leidenschaft in der Stadt Frankfurt. Die Eintracht hat eine reiche Geschichte, die von Höhen und Tiefen geprägt ist. In den 1950er Jahren erlebte der Verein seine erste Blütezeit und gewann 1959 den deutschen Meistertitel.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Drei Eintracht-Stars vor unsicherer Zukunft: Wer geht, wer bleibt?Eintracht Frankfurt, gegründet im Jahr 1899, ist mehr als nur ein Fußballverein. Er ist ein Symbol für Gemeinschaft und Leidenschaft in der Stadt Frankfurt. Die Eintracht hat eine reiche Geschichte, die von Höhen und Tiefen geprägt ist. In den 1950er Jahren erlebte der Verein seine erste Blütezeit und gewann 1959 den deutschen Meistertitel.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »