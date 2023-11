Wer holt sich die VLN-Trophäen?

Nur Groneck/ Groneck ist in der Lage den Titel aus eigener Kraft zu holen, solange man mehr Punkte wie die Mitkonkurrenten holt. Holt die Wochenspiegel-Besatzung Oliver Kainz, Georg Weiss und Michael Jacobs einen Klassensieg in der SP7 reicht den Groneck-Brüdern eine Platzierung im Mittelfeld der Renault Sport Speed Trophy. Breuer und Deegener können sich den Titel nur mit einem Klassensieg, bei gleichzeitiger niedriger Punkteausbeute der Anderen, sichern.

Neben dem Meistertitel werden auch noch andere Trophäen verteilt, so geht Alexander Mies als Tabellenführender der VLN Junior Trophäe in den letzten Saisonlauf. Der kleine Bruder von Christopher Mies liegt vor dem Rennen über vier Stunden 4,06 Punkte vor Opel Astra OPC Fahrer Jannik Olivo. Eng geht es in der Produktionswagen Trophäe zu, nur 1,03 Punkte Vorsprung haben Rolf Derscheid und Michael Flehmer auf Stefan Kniesburges und Karsten Quadder.

In der Speed Trophäe in der die Punkte nach dem Rennergebnis vergeben werden führt der Porsche 911 GT3 R des Frikadelli Racing Teams. Durch den Vorsprung von 20 Punkten auf das Pixum Team Schubert dürfte der Pokal hier nach Barweiler gehen, denn es sind insgesamt nur noch 25 Punkte zu vergeben. Im Opel Astra OPC Cup haben Jannik Olivo und Elmar Jurek die Tabellenführung inne, während Jutta Beisiegel und Alexander Kudrass den TMG GT86 Cup anführen.

