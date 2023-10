Wer ersetzt Dompé beim HSV? Walter hat zwei Optionen

oder Levin Öztunali. „Ja, einer von beiden wird spielen”, hatte der HSV-Coach auf die Frage, wer Jean-Luc Dompé in Kaiserslautern am Samstag (20.30 Uhr) ersetzen würde, nur geantwortet. Beim letzten Spielchen vor der Abreise ins südliche Rheinland-Pfalz wirkten – anders als Dompé wegen seiner Leistenprobleme – dann beide mit. Nur einer jedoch als Pendant von Bakery Jatta.

Es war Öztunali, der neben dem rechts gesetzten Gambier und Robert Glatzel im Zentrum links stürmen durfte. Nun muss die vermeintliche A-Formation im Training nichts bedeuten, schon gar nicht bei Walter und auch nicht mit Blick auf den HSV-Angriff in Kaiserslautern.

In Lautern nun muss der 24-Jährige gar aufpassen, nicht schon seine fünfte Verwarnung zu kassieren. Es geht also um Vorsicht bei Jatta, über den„Stärkste Zeit meiner Karriere": HSV-Profi Muheim erklärt seine Leistungs-Explosion

Es geht bei Jatta aber auch um Effektivität – denn in seiner Saison-Statistik fehlt noch immer eine Tor-Vorlage. Das gilt im Übrigen auch für Öztunali. Nicht viel mehr, aber immerhin einen Assist verbucht Königsdörffer – der zweite mögliche Jatta-Partner fürs Topspiel.

