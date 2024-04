"Wer baut, geht bankrott": Experten erwarten weniger Bauvorhaben Im vergangenen Jahr 2023 konnte die eigens von der Staatsregierung für den Wohnungsbau gegründete BayernHeim gerade einmal 33 Wohnungen in einem großen Wohnkomplex in Freising fertigstellen, heißt es in einer Antwort des Bauministeriums auf Anfrage der Grünen im Landtag. In Summe hatte die BayernHeim damit zum Jahreswechsel 267 Wohnungen im Bestand.

Auch wenn bei der Stadibau, dem Wohnungsbauunternehmen für Staatsbedienstete, und beim Siedlungswerk Nürnberg die Zahlen der neu gebauten Wohnungen besser sind als bei der BayernHeim – mit Blick auf das hochgesetzte Ziel wirken sie sehr überschaubar: Bei der Stadibau waren es 278, das Siedlungswerk Nürnberg meldete 146 neue Wohnungen."Die angekündigten 10.000 Wohnungen bis 2025 - allein bei der BayernHeim – rücken in immer weitere Ferne", sagte Mistol.

Bauminister Christian Bernreiter sieht die BayernHeim dennoch auf einem Erfolgsweg: Knapp 8.400 Wohnungen habe sie bis Ende 2023 auf den Weg gebracht, fast 1.800 würden davon aktuell gebaut, teilte er Mitte Januar in seiner Jahresbilanz 2023 mit. In der Tat ist die Liste der Wohnungsprojekte von BayernHeim lang: Zwölf Projekte befinden sich demnach zwischen Ansbach und

– in Summe geht es hier um 1.762 Wohneinheiten. In der Planungs- und Vorbereitungsphase sind 28 Projekte mit einigen tausend Wohneinheiten.Bildrechte: picture alliance/dpa | Angelika Warmuth

Bayernheim Wohnungsbau Bauvorhaben Experten Freising

