– Wenn zwei sich streiten…

Rheinmetall zählt in diesem Jahr zu den großen Gewinnern unter den DAX-Aktien. Die Anteilseigner des Rüstungskonzerns profitieren spätestens seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges von steigenden Gewinnen und Notierungen. Aber nicht nur der Ukraine-Krieg spielt Rheinmetall aktuell in die Hände.

Die Umsatzprognose der Konzernleitung für 2023 beläuft sich auf 7,4 bis 7,6 Mrd. EUR (Vorjahr: 6,4 Mrd. EUR). Dies entspräche einem Umsatzzuwachs von ca. 16 bis 19%. Bei einer bereinigten operativen Marge von 12% liegt das zu erwartende operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern bei ca. 888 Mio. EUR. Ab August 2023 soll außerdem der Zukauf des spanischen Munitionsherstellers Expal Systems S.A.U.

Auch dieses Jahr haben wir auf Basis der vorliegenden EBIT-Prognose von 21,33 EUR je Aktie in der Spitze bereits das knapp 13-fache des EBIT gesehen. Wir unterstellen eine gleichmäßige Verschiebung des Marktgleichgewichts und legen für unsere Bewertung Multiples von 13,5 und 8,5 (6 + 2,5) zu Grunde. Der bisherige Tiefstkurs in 2023 von 185 EUR entspricht einem EBIT-Multiple von 8,7 und bestätigt unsere Bewertungsgrundlage. headtopics.com

Auch aus technischer Sicht bietet das aktuelle Kursniveau kein adäquates Chance-Risiko-Verhältnis. Neues Kurspotential könnte sich ergeben, sobald der Konzern seine Ertragsschätzung für das Jahr 2024 abgibt. Wer an der Aktie interessiert ist, setzt sie bis dahin besser auf die Watchlist, um gegebenenfalls tiefere Kursniveaus zum Einstieg zu nutzen.

