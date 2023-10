„Weltuntergang”: Wie Billiggemüse für Deutschland ein Naturparadies tötet

„Wo sind die Seepferdchen geblieben?“, fragt man sich in der Region um das spanische Mar Menor. Die größte Salzwasserlagune Europas liegt im Sterben. Umweltschützer machen den Massen-Anbau von Billiggemüse dafür verantwortlich, das vor allem in Deutschland konsumiert wird.

„Hier habe ich schon als Kind und auch noch bis vor wenigen Jahren im glasklaren Wasser gebadet. Man konnte wegen des hohen Salzgehalts regelrecht schweben und inmitten der Seepferdchen herrlich entspannen“, erzählt Unternehmerin Marta Añíbarro. Das circa 170 Quadratkilometer große und nur wenige Meter tiefe Mar Menor, das „Kleinere Meer“, ist vom Mittelmeer, hier das „Größere Meer“ genannt, nur durch eine schmale Sandbank getrennt.

Große Umweltprobleme verursacht der Anbau von Billiggemüse und -obst nicht nur in Murcia, sondern auch in anderen Regionen Spaniens – vor allem in Andalusien. Fast jeder hat Bilder vom „Plastikmeer“ in der Region Almería gesehen. Zehntausende Hektar sind dort mit Gewächshäusern aus weißen Plastikplanen bedeckt. headtopics.com

Zurück nach Murcia: Die dortigen Probleme empören nicht nur spanische Umweltschutzgruppen und Aktivisten wie die 60 Jahre alte Añíbarro, die 2019 die Initiative „Abracemos el Mar Menor“ (Umarmen wir das Mar Menor) gründete. Die ihrer Ansicht nach allzu sorglosen Einzelhändler und Konsumenten in „Alemania“ werden auch von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ins Visier genommen.

„Bei Südfrüchten, die hauptsächlich in Ländern wie Spanien angebaut werden (wie Aprikosen und Wassermelonen) unterstützen wir aktuell Pilotprojekte, um diese aus deutschem Anbau zu beziehen“, schrieb Lidl. Aldi Süd versicherte, ein „verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen“ sei „fester Bestandteil der Unternehmenspolitik“. Das verlange man auch von den Partnern. headtopics.com

Zeitumstellung in Deutschland: Wann und wie Sie Ihre Uhren umstellen müssenZwei Mal im Jahr wird die Uhr in Deutschland zwischen Sommerzeit und Winterzeit umgestellt. Die Termine dafür ändern sich allerdings von Jahr zu Jahr. Was sich nicht ändert, ist die Richtung, in der die Zeiger gedreht werden müssen – dennoch sorgt dies jedes Jahr aufs neue für Verwirrung. Wann und wie Sie Ihre Uhren von Sommer auf Winterzeit umstellen – ein Überblick. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in Deutschland: Wann und wie Sie Ihre Uhren umstellen müssenZwei Mal im Jahr wird die Uhr in Deutschland zwischen Sommerzeit und Winterzeit umgestellt. Die Termine dafür ändern sich allerdings von Jahr zu Jahr. Was sich nicht ändert, ist die Richtung, in der die Zeiger gedreht werden müssen – dennoch sorgt dies jedes Jahr aufs neue für Verwirrung. Wann und wie Sie Ihre Uhren von Sommer auf Winterzeit umstellen – ein Überblick. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in Deutschland: Wann und wie Sie Ihre Uhren umstellen müssenZweimal im Jahr wird die Uhr in Deutschland zwischen Sommerzeit und Winterzeit umgestellt. Die Termine ändern sich von Jahr zu Jahr, aber die Richtung der Zeiger bleibt gleich. Die Zeitumstellung wurde 1980 eingeführt, um das Tageslicht besser zu nutzen. Kritiker bezweifeln jedoch den Energiespareffekt. Ein Teil der Menschen spürt die Umstellung, da die Uhr dazu dient, ihre Tätigkeiten zu strukturieren. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in Deutschland: Wann und wie Sie Ihre Uhren umstellen müssenZweimal im Jahr wird die Uhr in Deutschland zwischen Sommerzeit und Winterzeit umgestellt. Die Termine ändern sich von Jahr zu Jahr, aber die Richtung der Zeiger bleibt gleich. Die Zeitumstellung wurde 1980 eingeführt, um das Tageslicht besser zu nutzen. Ein Teil der Menschen spürt die Umstellung jedoch. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in Deutschland: Wann und wie Sie Ihre Uhren umstellen müssenZwei Mal im Jahr wird die Uhr in Deutschland zwischen Sommerzeit und Winterzeit umgestellt. Die Termine dafür ändern sich allerdings von Jahr zu Jahr. Was sich nicht ändert, ist die Richtung, in der die Zeiger gedreht werden müssen – dennoch sorgt dies jedes Jahr aufs neue für Verwirrung. Wann und wie Sie Ihre Uhren von Sommer auf Winterzeit umstellen – ein Überblick. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in Deutschland: Wann und wie Sie Ihre Uhren umstellen müssenZwei Mal im Jahr wird die Uhr in Deutschland zwischen Sommerzeit und Winterzeit umgestellt. Die Termine dafür ändern sich allerdings von Jahr zu Jahr. Was sich nicht ändert, ist die Richtung, in der die Zeiger gedreht werden müssen – dennoch sorgt dies jedes Jahr aufs neue für Verwirrung. Wann und wie Sie Ihre Uhren von Sommer auf Winterzeit umstellen – ein Überblick. Weiterlesen ⮕