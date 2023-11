Weltsicherheitsrat einigt sich auf Gaza-Resolution

Das Ratsmitglied Malta brachte die Resolution ein, in der von einer 'tiefen Besorgnis über die humanitäre Lage im Gazastreifen' die Rede ist. Nach langem Ringen einigt sich der Weltsicherheitsrat in New York auf den gemeinsamen Beschluss. Darin werden 'dringende und ausgedehnte humanitäre Pausen' verlangt. Die USA enthalten sich und verzichten auf ein Veto, genauso wie Russland und Großbritannien.

Der Weltsicherheitsrat hat eine Gaza-Resolution mit der Forderung nach tagelangen Feuerpausen angenommen. Nach langem Ringen einigte sich das mächtigste UN-Gremium in New York auf den gemeinsamen Beschluss. Die USA verzichteten auf ein Veto und enthielten sich, genauso wie Russland und Großbritannien. 12 der insgesamt 15 Mitgliedstaaten stimmten für den Text. Resolutionen des Sicherheitsrats sind völkerrechtlich bindend und können so eine internationale Wirkmacht entfalten

BERLİNERZEİTUNG: Deutscher Journalist erhält finanzielle Förderung aus Moskau für Bücher über PutinEin deutscher Journalist schreibt mehrere Bücher über den russischen Präsidenten Putin. Nun wird bekannt, es gab eine finanzielle Förderung für die Projekte – und zwar aus Moskau. HubertSeipel Putin Russland

ZDF: Feuerpausen: UN-Sicherheitsrat stimmt zuNach langem Ringen hat das mächtigsten UN-Gremium einer Resolution mit Forderung nach Feuerpausen im Gazastreifen angenommen. Es gab keine Gegenstimme und drei Enthaltungen.

NTVDE: Gaza erlebt 'modernen Krieg': Wenn zivile Opfer und Ruinen gewollt sindWas Gaza-Stadt droht in Ruinen zu legen, ist ein 'moderner' Krieg, sagen US-Experten. 90 Prozent der Opfer sind in solchen urbanen Konflikten Zivilisten, das stehe auch Gaza bevor. Im städtischen Nahkampf sind die israelischen Streitkräfte herausgefordert wie kaum je zuvor.

FOCUSONLİNE: Humanitäre Lage in Gaza verschlimmert sichBei „Markus Lanz“ äußerte sich SPD-Außenpolitiker Michael Roth auf emotionale Weise zu den Bildern aus Gaza, sprach sich jedoch trotzdem gegen einen Waffenstillstand aus.

RPONLİNE: Krankenhäuser in Gaza​: Israels tödliches Dilemma​Je mehr sich die Lage in Gazas Kliniken zuspitzt, desto schwieriger wird es für die Armee, dort gegen die Hamas vorzugehen.

TAZGEZWİTSCHER: Krieg in Nahost: Gaza-Stadt in Händen IsraelsKrieg in Nahost: Gaza-Stadt in Händen Israels 👉 Nach israelischen Angaben hat die Armee Regierungsgebäude im Gazastreifen übernommen. Die Lage in den Kliniken bleibt prekär. 🔗 Hier lesen

