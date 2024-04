Weltkriegsbombe in Berlin erfolgreich entschärft

Bauarbeiter haben im Berlin er Westen einen Blindgänger entdeckt. Nun ist die Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft. Berlin (dpa/bb) - Spezialisten haben eine rund 100 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in Berlin -Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) unschädlich gemacht. "Die Weltkriegsbombe wurde erfolgreich entschärft", teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag auf der Plattform X mit. Experten entfernten demnach den Zünder des Blindgängers.

Rund 6700 Menschen mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen. Mehr als 30 Wohnblöcke und auch vier Kindertagesstätten waren von der Evakuierung betroffen. In Sporthallen wurden Notunterkünfte eingerichtet. Die S-Bahn-Linien 41 und 42 fahren nun wieder durch, wie die S-Bahn Berlin auf X mitteilte. Die S46 verkehre zunächst weiter nur zwischen Königswusterhausen und Tempelhof, hieß es am Nachmittag. Bei der U-Bahnlinie 3 gibt es nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) keine Unterbrechungen meh

Weltkriegsbombe Berlin Entschärfen Evakuierung S-Bahn

