Weltcup-Finale in Riad - Das diesjährige Finale des Weltcups wird in Riad geritten. - Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

An Geld mangelt es den Sport-Veranstaltern in Saudi-Arabien bekanntlich nicht. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Dotierung für das Weltcup-Finale der Springreiter flugs verdoppelt wurde. Bei der Premiere in Riad in dieser Woche gibt es 2,6 statt 1,3 Millionen Euro Preisgeld wie vor einem Jahr in den USA. „Wenn es mehr Preisgeld gibt, ist das für die Reiter natürlich gut“, sagte Bundestrainer Otto Becker.

Auf rund 30 Millionen Euro wird der Etat der erstmaligen Pferdesport-Veranstaltung im Riyadh International Convention & Exhibition Center geschätzt. Im Vergleich zu den Milliarden-Summen, die Saudi-Arabien für Fußball, Golf und Tennis ausgibt, wirkt das wie Kleingeld.

Weltcup-Finale Riad Saudi-Arabien Sportwashing Springreiter Dressurreiter

