Welt-Autismus-Tag und andere Nachrichten

📆 02.04.2024 15:51:00

📰 rbb24 ⏱ Reading Time:

28 sec. here

15 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 59%

Publisher: 71%

Nachrichten Nachrichten

Der Welt-Autismus-Tag wir jedes Jahr am 2. April begangen. Das diesjährige Motto lautet: "Nicht unbemerkt bleiben". Ziya ist einer der Betroffenen, bei dem die Störung im Jugendalter diagnostiziert wurde. Obwohl der 1. FC Union insbesondere in der zweiten Hälfte lange zittern musste, holte die Mannschaft von Nenad Bjelica am Ende bei Eintracht Frankfurt ein Unentschieden. So sammelten die Köpenicker ein wichtigen Punkt im Bundesliga-Endspurt. Rund 100 Leute nahmen am "Transgender Day of Visibility" in Berlin teil. Die Aktion ist ein Zeichen gegen Diskriminierung. Tagelang wäre in diesem Gebäude im Bucher Stadtforst im Notfall ein autarkes Leben möglich gewesen - unabhängig von der Außenwelt. In dieser Folge von "Lost Places" besuchen das Regierungskrankenhaus von Erich Honecker. Viele Menschen müssen mit wenig Geld auskommen. Deswegen gibt es Angebote, wie auf dem Helene-Weigel-Platz in Berlin-Marzahn. Hier wird regelmäßig Essen ausgeteilt. Heiner war selbst Alkoholiker

Welt-Autismus-Tag, Jugendalter, 1. FC Union, Eintracht Frankfurt, Transgender Day Of Visibility, Diskriminierung, Lost Places, Regierungskrankenhaus, Erich Honecker, Helene-Weigel-Platz, Berlin-Marzahn, Essen, Alkoholiker