Welches Motorrad fährt Nigon in Oschersleben?

«Ja ich werde beim nächsten IDM-Lauf in Oschersleben an den Start gehen», erklärte der ehemalige IDM Superbikemeister Erwan Nigon beim IDM-Lauf im belgischen Zolder. «Ich weiss nur noch nicht, mit welchem Motorrad.»

In Zolder war der Franzose wie schon beim IDM-Saisonauftakt auf dem Lausitzring für seinen verletzten Landsmann und Langstrecken-Teamkollegen Vincent Philippe eingesprungen, da der noch immer an einem Armbruch laboriert. Sollte Philippe bis zum Rennen in Oschersleben nicht wieder fit sein, würde HPC-Suzuki-Boss Denis Hertrampf gerne wieder auf die Dienste von Nigon zurückgreifen.

Doch die ursprünglichen Pläne des Franzosen sehen anders aus. «Ich bin neben meinem Job in der Langstrecken-WM für das Suzuki Endurance Racing Team ja auch noch Dunlop-Testfahrer», erklärt Nigon seine Lage. «Wir vom Testteam haben in dieser Saison einen IDM-Start in Oschersleben und in Assen geplant. Deswegen fahre ich auf jeden Fall in Oschersleben. Ich weiss eben nur noch nicht, womit. headtopics.com

Denis Hertrampf, der in seinem Team ebenfalls auf die Reifen der Marke Dunlop setzt, will sich mit dem Reifenhersteller kurzschliessen, um eine für alle Beteiligte gute Lösung zu finden.

