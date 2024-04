Welches Level hat die Protagonistin Lucy in der Amazon Fallout-Serie?

erlebt in den acht Folgen einige Abenteuer. Aber welchem Level aus den Spielen entspricht sie am Ende? Fans stellen ihre Theorien auf – und Bethesda äußert sich zu den Stats der Figur.Die Zuschauer von Amazon s Fallout - Serie haben die Protagonistin Lucy ins Herz geschlossen und fragen sich jetzt, welches Level die Figur eigentlich hat.Allerdings wird ein solcher Level aufstieg in der Serie nicht erwähnt.

Sie muss sich erst dazu überwinden, überhaupt jemandem Gewalt anzutun. Lieber nutzt sie Diplomatie und redet mit den Menschen. Ihr Charisma-Wert könnte allerdings auch etwas höher sein, denn allzu oft wirkt ihre naive Art befremdlich auf die abgebrühten Bewohner der Außenwelt.Einige Fans vermuten ein Level zwischen 12 und 17. Damit sind sie aber in der Unterzahl. Die meisten schätzen Lucy niedriger ein. Sogar eher im Bereich der Anfangslevel.

Und auch Raven schreibt: „Sie hat am Ende der ersten Staffel noch immer die Start-Waffe benutzt, und erst einen Ghoul getötet. Sie ist maximal Level 5.“ Den Ghoul schätzen manche im Verhältnis dazu viel erfahrener ein und vermuten, dass er das Maximallevel bereits erreicht hat. Immerhin ist er schon etwas länger im Ödland unterwegs und scheint auf alle Situationen die passende Reaktion in petto zu haben.

Amazon Fallout Serie Protagonistin Lucy Level Bethesda Stats Kämpferin

