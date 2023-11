Welcher Film hat die meisten Oscars gewonnen? Wir zeigen die Besten der Besten. Der Oscar gilt als der wichtigste Preis der Filmbranche und kürt jährlich, meist im März, die Filme des Vorjahrs. Der erste Academy Award of Merit (wie der Oscar fachlich richtig genannt wird) wurde im Jahr 1929 im Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles verliehen. Somit ist der Filmpreis fast schon ein Jahrhundert alt – kommendes Frühjahr wird die Preisverleihung zum 96. Mal stattfinden.

Aber welche Filme haben eigentlich die meisten Oscars aller Zeiten gewonnen? Von den Blockbustern, die alle Preise abgeräumt haben, bis hin zu den Filmen, die die fünf wichtigsten Auszeichnungen auf einmal bekamen – wir verraten Ihnen, welche Filme die erfolgreichsten Oscar-Filme der Geschichte sind. Diese 5 Filme haben die meisten Oscars gewonnen Ein Ranking von Statista zeigt die Filme, die seit 1928 bis heute mit den meisten Oscars ausgezeichnet wurden. Allen voran 'Ben-Hur' aus dem Jahr 1959, der sich mit 'Titanic' und 'Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs' mit elf Oscars den ersten Platz teil





