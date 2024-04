Welche Rolle die arabischen Staaten im Konflikt zwischen Israel und dem Iran spielen

Erstmals in der Geschichte der Islamischen Republik hat der Iran seinen Erzfeind Israel in der Nacht zum Sonntag direkt angegriffen. Die arabischen Staaten wollen einen neuen Krieg in der Region verhindern. Dazu wollen sie Druck auf den Iran machen, aber auch Israel von einer harten Reaktion abbringen. Viele arabische Staaten leiden wirtschaftlich seit Ausbruch des Gaza-Krieges im Oktober unter dem Konflikt in der Region: Die Touristen bleiben weg, was Staaten wie Jordanien und hart trifft.