Weiterer mehrtägiger Streik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz

📆 15.04.2024 03:42:00

📰 ntvde ⏱ Reading Time:

17 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 31%

Publisher: 89%

Streik,Busgewerbe,Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz startet an diesem Montag mit Beginn der Frühschicht ein weiterer mehrtägiger Streik im privaten Busgewerbe. Der Streik soll bis zum Schichtende am kommenden Sonntag dauern und betrifft verschiedene Busunternehmen, darunter auch die DB Regio Bus Mitte GmbH und die Koblenzer Verkehrsbetriebe.