Weiterer Kursrückgang bei Humana-Aktie

Heute gibt es vorbörslich einen weiteren extremen Kursrückgang von rund 10 Prozent nachdem die Meldung aufgetaucht war, dass Zahlungen für private Medicare-Pläne weniger als gedacht steigen. Aktuell liegen die Taxen bei rund 315 USD. Geschlossen hat die Humana-Aktie gestern noch knapp über der 350-USD-Marke. Wird die Aktie heute noch auf die 300-USD-Marke durchgereicht?Noch Ende November notierte die Humana-Aktie über der 500-USD-Marke .

Sollte der Wert in den kommenden Tagen noch die 300-USD-Marke touchieren, dann wäre ein Kursverlust von über 40 Prozent perfekt. Die 300-USD-Marke wurde zuletzt im Jahr Anfang 2020 erreicht. An der 300-USD-Marke würde die Humana-Aktie auf die Trendkanalunterkante treffen. Fazit: Antizyklische Positionen würden sich vermutlich erst an der 300-USD-Marke lohnen, denn dort besitzt der Titel eine massive Unterstützung. Mit einem entsprechenden Umkehrmuster könnte anschließend eine 10-prozentige Erholung erfolgen.-Pläne

