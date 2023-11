Weitere Zeugen und Videoanalyse im Prozess

Tag vier im Prozess des Jahres: Heute kommen weitere Zeugen zu Wort. Dann soll das wichtige Video aus der Hotellobby gezeigt und analysiert werden. Äußert sich Ofarim vielleicht auch erstmals selbst? FOCUS online berichtet live aus dem Gericht.FOCUS-online-Reporter Stefan Huber ist live für Sie vor OrtOfarims Verteidiger sezieren das Video aus der Hotellobby (09.47 Uhr)Nun geht es um eine Kamera im Aufzugsbereich. “Die gab es damals glaube ich nicht”, sagt der Zeuge.

Der Richter bittet dennoch darum, diese einzuzeichnen. Jetzt soll der Zeuge einzeln erläutern, wo die Kameras hängen und was sie zeigen. Er beginnt mit einer Außenkamera, die die ankommenden Autos zeigt. Dann folgt die zweite Kamera, die in der zweiten Aufnahme im Einsatz war, als man die Warteschlange sah. Eine weitere Kamera zeigt die Rezeption seitlich, die nächste hänge seitlich, filme aber von der Rezeption und der Lobby weg. Eine weitere Kamera befinde sich im Barbereich, zeige aber in eine andere Richtung “nicht zur Rezeption”. Der Zeuge gibt die Kopie zurück, diese erscheint auf der Leinwan

:

FOCUSONLİNE: Musiker Gil Ofarim vor Gericht: Verteidiger äußert sich zum ProzessDer Musiker Gil Ofarim steht derzeit vor dem Landgericht Leipzig. Die Anklage lautet auf falsche Verdächtigung und Verleumdung. Im Exklusivinterview mit FOCUS online spricht Ofarim s Verteidiger Alexander Stevens über den Auftakt im Prozess des Jahres.

