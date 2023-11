Weitere Zeugen und Analyse des Videos im Prozess

Tag vier im Prozess des Jahres: Heute kommen weitere Zeugen zu Wort. Dann soll das wichtige Video aus der Hotellobby gezeigt und analysiert werden. Äußert sich Ofarim vielleicht auch erstmals selbst? FOCUS online berichtet live aus dem Gericht.FOCUS-online-Reporter Stefan Huber ist live für Sie vor OrtZeuge „glaubt“, dass es damals keine Kamera im Aufzugsbereich gab (10.09 Uhr)Knall nach der Pause - Richter spricht über mögliche Befangenheit (13.

09 Uhr)Forensiker kann Davidstern-Kette in Hotel-Aufnahmen „nicht hochauflösend erkennen“ (16.41 Uhr)Nun beantwortet Labudde die zweite Frage des Gutachtens, die lautet: Sind Situationen erkennbar, in denen die Kette nicht sichtbar getragen wurde? “Die Antwort lautet Nein, das kann nicht durchgehende registriert werden, sondern erst ab 19.46.04 Uhr”, sagt Labudde.Kurzer Ausschnitt von Ofarim an der Rezeption. Es deutet einiges darauf hin, dass er eine Kette trug, aber es ist nichts registrierbar, was auf eine Kette mit Davidstern-Anhänger hinweis

FOCUSONLİNE: Weitere Zeugen und Videoanalyse im ProzessHeute kommen weitere Zeugen zu Wort und es wird das wichtige Video aus der Hotellobby gezeigt und analysiert. Es wird erwartet, dass sich Ofarim möglicherweise erstmals selbst äußert. FOCUS online berichtet live aus dem Gericht .

