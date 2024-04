Weitere Erkenntnisse zur Todesursache eines Säuglings in Neubrandenburg

Nach dem Tod eines zwei Monate alten Säugling s Anfang des Jahres in Neubrandenburg gibt es weitere Erkenntnisse zur Tod esursache. Die Gerichtsmedizin stellte innere Verletzungen fest, die auf ein mögliches Schütteln des Kindes zurückzuführen sind.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Vater wegen des dringenden Tatverdachts einer Körperverletzung mit Todesfolge.

Tod Säugling Neubrandenburg Staatsanwaltschaft Todesursache

Tod von Luise (13): Smartphone-Daten einer Täterin zeigen erschreckende neue ErkenntnisseIn Freudenberg hält die Erschütterung über den Mord an der 12-jährigen Luise durch zwei Mitschülerinnen an. Ein Jahr danach bleiben viele Fragen ungeklärt. Unter falschen Vorwänden wurde Luise in einen Wald gelockt, wo sie nach einem gescheiterten Erstickungsversuch mit 74 Messerstichen getötet wurde.

Die Todesursache von NHL-Star Konstantin Koltsov steht festAm Dienstag wurde der Tod von Konstantin Koltsov bekannt. Nun steht fest, wie der Eishockeyspieler ums Leben kam...

Deutschland vs. Niederlande – fünf Erkenntnisse: Die EM-Elf stehtDeutschland gewinnt auch gegen die Niederlande. Das steigert die Euphorie vor der EM – auch weil der Sieg ganz anders war als gegen Frankreich. Fünf Erkenntnisse.

