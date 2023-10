Weitere Chancen, sich für EM-Tickets zu bewerben

Wer die Bewerbungsphase verpasst hat, muss sich allerdings nicht allzu sehr sorgen. Es gibt nämlich weitere Chancen, sich für Tickets für das Turnier im kommenden Sommer (14. Juni bis 14. Juli) zu bewerben.Am 26. Oktober lief nach über drei Wochen die Uhr für die erste Bewerbungsphase ab. Dabei gehen viele Bewerber leer aus. Denn: In dieser Phase gab es nur rund 1,2 Millionen Tickets zu vergeben.Nach der Auslosung der Gruppenphase am 2. Dezember beginnt die zweite Bewerbungsphase, bei der rund eine Million Tickets auf den Markt kommen. Und bis dahin? Die Uefa wird die Bewerber bis spätestens 14. November 2023 informieren, ob sie bei der Verlosung erfolgreich waren. Wichtig zu wissen: Wenn Sie Tickets für mehrere Spiele ergattern konnten, können Sie NICHT einzelne Tickets oder Spiele aus der Bestellung entfernen. Wenn Sie sich gegen eine Zahlung entscheiden, wird die gesamte Ticket-Bewerbung annulliert.Zum Zeitpunkt der Auslosung stehen 21 von 24 EM-Teilnehmer fest. Drei weitere Nationen können sich über die Playoffs im März 2024 qualifizieren. Sobald alle Teams feststehen, soll die dritte Bewerbungsphase beginnen. Kurz vor dem Turnier folgt dann die vierte Möglichkeit, EM-Tickets zu ergattern – der Last-Minute-Verkauf. Vermutlich im Mai und Juni.Wie schon bei der WM 2022 in Katar wird es keine Papiertickets geben. Die Uefa setzt auf ein ausschließlich digitales Konzept. Die günstigsten Tickets gibt es bereits ab 30 Eur

