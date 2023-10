Weiter ungemütliches Wetter in OWL - Änderung vorerst nicht in Sicht

Essen/Bielefeld. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auch in der neuen Woche auf ungemütliches Herbstwetter einstellen. Es bleibe wechselhaft und feucht, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Am Montag sei es wechselnd bis stark bewölkt, aber immerhin häufig niederschlagsfrei. Lediglich im Süden des Landes sei etwas Regen zu erwarten - bei maximal 13 bis 16 Grad.

In der Region Ostwestfalen-Lippe ist der Himmel zum Wochenanfang von Wolken verdeckt, später wird es dann laut Kachelmannwetter.com regnerisch. Während für Bielefeld, Herford und Lübbecke und Höxter erst Richtung Abend Regen angesagt ist, kann es laut den Prognosen der Wetterexperten in Gütersloh und Paderborn bereits nachmittags ab 15 oder 16 Uhr nass werden.

