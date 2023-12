Weihnachtsfilme auf Netflix: Mit diesen 23 Filmen sorgt der Streamingdienst für Weihnachtsstimmung. Die Ferien und der Weihnachtsurlaub stehen vor der Tür, denn es ist nicht mal mehr einen Monat bis Weihnachten hin! Nun heißt es: Glühwein warm machen, einkuscheln und Weihnachtsfilme schauen. Alle Jahre wieder zieht der Streaming-Anbieter Netflix das Thema Weihnachten groß auf.

Jede Menge Filme beschäftigen sich mit dem Fest der Liebe und versuchen immer wieder, neue und ausgefallene Geschichten zu erzählen. Denn es gibt nichts Gemütlicheres, als sich mit echten Klassikern oder tollen Neuheiten so richtig in Stimmung zu bringen. Die folgenden 23 Weihnachtsfilme auf Netflix müssen Sie unbedingt gesehen haben. Romantische Weihnachtskomödien Weihnachtsfilm-Klassiker Familienfilme zu Weihnachten Weihnachten auf Netflix: Best-of 2023 Netflix-Weihnachtsfilme müssen nicht immer Guilty Pleasures sei





VOGUE_Germany » / 🏆 122. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Netflix mit künftig weniger Filmen: Qualität statt Quantität als Credo🤓📺 Streaming-Anbieter Netflix möchte mit Berufung auf Bloomberg künftig weniger Eigenproduktionen, dafür aber mit einem höheren Maß an Qualität herausbringen.

Herkunft: PCGH_Redaktion - 🏆 35. / 63 Weiterlesen »

Neu bei Netflix: Großartige Sci-Fi-Reihe mit 4 (!) Filmen, deren Neustart 2019 katastrophal scheiterteBei Netflix könnt ihr jetzt eins der beliebtesten Sci-Fi-Universen komplett streamen. Das Problem: Der letzte Teil der Reihe scheiterte krachend. Geht es noch weiter?

Herkunft: moviepilot - 🏆 99. / 51 Weiterlesen »

Vox und Kabel Eins mischen mit Filmen weit vorne mit - DWDL.deOb 'Top Gun', 'Bad Moms' oder 'Men in Black': VOXde und kabeleins haben am Montagabend mit US-Spielfilmen sehr gute Quoten eingefahren - anders als RTLzwei, das noch hinter die Darts-WM bei SPORT1 zurückfiel.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

Kann mit „Godzilla“-Filmen mithalten: Neuer „Monarch“-Trailer geizt nicht mit Monster-ActionWenn euch der erste Teaser schon ordentlich angefixt hat, dann macht euch auf den vollen Trailer zur „Godzilla“-Serie „Monarch – Legacy..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

'Emily in Paris' und Weihnachtsfilme im Dezember auf NetflixDas Warten hat bald endlich ein Ende: Emily in Paris-Staffel drei kommt! Nachdem die erste Season 2020 wie eine Bombe auf Netflix eingeschlagen hatte, schalteten auch bei der Fortsetzung wieder Millionen Zuschauer ein. Die Dramedy-Serie erzählt die Geschichte der Amerikanerin Emily (Lily Collins, 33), die zum Arbeiten nach Paris zieht – und dort natürlich mehrere komplizierte Liebesgeschichten anfängt! Bald erfahren die Fans, wem die süße Marketing-Angestellte als Nächstes den Kopf verdrehen wird: 'Emily in Paris'-Staffel drei gehört zu den Neuerscheinungen im Netflix-Dezember!

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Bei Netflix, Amazon, Disney Plus und RTL+: Die besten Weihnachtsfilme im StreamDie Streaming-Dienste versüßen die Weihnachtszeit. Das haben Netflix, AmazonPrime, RTL+ und DisneyPlus zu bieten.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »