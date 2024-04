Weißer Ring-Mitarbeiter wegen Vergewaltigung verurteilt

Zu drei Jahren und sechs Monaten ist heute ein früherer Mitarbeiter der Opferschutzorganisation Weißer Ring im Hochsauerlandkreis verurteilt worden. Der Mann hatte nach Überzeugung des Gerichts eine Frau vergewaltigt. Dabei berührte er über längere Zeit mit seiner Hand massiv den Intimbereich der Frau. Das Landgericht Arnsberg wertete das als Vergewaltigung – mit entsprechend harter Strafe.

Aufgrund einer psychischen Erkrankung sei sie nicht in der Lage gewesen, nein zu sagen, hatte ein Sachverständiger dem Gericht erläutert. Als Leiter der Opferschutzorganisation habe der jetzt Verurteilte das gewusst. Er habe das Vertrauen der Frau ausgenutzt, die sich nach einer Vergewaltigung hilfesuchend an den Weißen Ring gewandt hatte, sagte der Vorsitzende Richter

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WDRaktuell / 🏆 25. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Weißer Ring Wesermarsch: Anlaufstelle für Opfer von KriminalitätDie Opferhilfeorganisation Weißer Ring hat ihre Außenstelle Wesermarsch wiederbelebt. Ein festes Büro steht noch aus, aber vier motivierte Ehrenamtliche ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Weißer Ring befasst sich mit Gewalt an MännernMänner als Betroffene von Partnerschaft-Gewalt: Das Thema ist nach Einschätzung des Weißen Rings mit viel Scham, Schweigen und Verdrängen verbunden. Die Organisation will den Männern Mut machen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

WIZPR Ring: AI-Ring bringt ChatGPT, Gemini und Co an den FingerMit dem Wizpr Ring bringt VTouch einen smarten Ring für den Finger, der den Träger mit AI-Assistenten wie ChatGPT interagieren lässt.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Tat in Kinderheim in Wunsiedel: Mann nach Vergewaltigung einer Zehnjährigen verurteiltVor knapp einem Jahr wird eine Zehnjährige in einem Kinderheim in Oberfranken vergewaltigt und danach getötet. Nun muss ein 26-Jähriger wegen der Vergewaltigung für Jahre ins Gefängnis. Eine Beteiligung am Tod des Mädchens kann ihm aber nicht nachgewiesen werden.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Vergewaltigung und Tod einer Zehnjährigen: Urteil ist da – Angeklagter erhält HaftstrafeDie Gerichtsorganisation in Deutschland ist ein komplexes System, das sich in verschiedene Ebenen und Fachgebiete gliedert. Auf Bundesebene fungieren fünf oberste Gerichtshöfe: der Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, der Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Vergewaltigung und Tod einer Zehnjährigen: Urteil ist da – Angeklagter erhält HaftstrafeDie Gerichtsorganisation in Deutschland ist ein komplexes System, das sich in verschiedene Ebenen und Fachgebiete gliedert. Auf Bundesebene fungieren fünf oberste Gerichtshöfe: der Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, der Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »