Wegen Israel-Politik: Schiitenführer Muktada al-Sadr verlangt Schließung der US-Botschaft im Irak

Muktada al-Sadr hat die irakische Regierung aufgefordert, die US-Botschaft in Bagdad zu schließen. Die Forderung begründete der einflussreiche irakische Schiitenführer am Freitag mit der »bedingungslosen Unterstützung« der USA für Israel im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas.

»Wenn die Regierung und das Parlament nicht reagieren, werden wir eine andere Position einnehmen, die wir später bekannt geben werden«, warnte der Geistliche in vager Form im Onlinedienst X (früher Twitter).

Er dürfte damit auf eine Aktion im Juli dieses Jahres anspielen: Da hatten Sadr-Anhänger gewaltsam die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt und in Brand gesteckt. Die Stürmung der Botschaft war eine Reaktion auf Koran-Schändungen im Sommer in Schweden, die in der islamischen Welt heftige Proteste ausgelöst hatten. headtopics.com

Protest gegen geplante Koranverbrennung: Demonstranten stürmen schwedische Botschaft in Bagdad – Gebäude in Flammen Al-Sadr führt eine der größten islamistischen Bewegungen im Nahen Osten an, die im Irak aus Millionen Anhängern aus vorwiegend ärmeren urbanen Gegenden besteht. Er kann in kürzester Zeit große Massen von Demonstranten auf die Straße bringen. Al-Sadr stand an der Spitze des Kampfs gegen US-Truppen nach ihrer Invasion im Irak 2003 und bekam dabei Unterstützung von Iran.

Er hatte bereits kurz nach dem Hamas-Angriff zu Protesten gegen Israel aufgerufen. Der einflussreiche Geistliche gehört zwar der Opposition im Irak an, die pro-palästinensische Haltung haben dort jedoch alle politischen Gruppierungen gemein.Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober hat Iraks Regierungschef Mohammed Schia al-Sudani die »zionistische Besatzung« kritisiert. headtopics.com

