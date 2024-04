Wechsel zwischen 'Wer weiß denn sowas?' und 'Gefragt - Gejagt' findet früher statt

Der regelmäßige Wechsel zwischen 'Wer weiß denn sowas?' und 'Gefragt - Gejagt' auf dem Quiz-Sendeplatz um 18 Uhr im Ersten findet in diesem Jahr etwas früher statt als zuletzt: Schon ab dem 13. Mai heißt es in diesem Jahr wieder regelmäßig 'Die Jagd beginnt', wie aus dem Programmvorlauf des Ersten hervorgeht. Die letzte Folge von 'Wer weiß denn sowas?' vor der Sommerpause wird somit am 10. Mai zu sehen sein.

Wieviele Folgen die neue Staffel umfassen wird, hat Das Erste noch nicht bekannt gegeben. Moderiert wird 'Gefragt - Gejagt' von Alexander Bommes, das Team der Jägerinnen und Jäger besteht aus 'Quizgott' Sebastian Jacoby, 'Besserwisser' Sebastian Klussmann, 'Bibliothekar' Klaus Otto Nagorsnik, 'Quizvulkan' Manuel Hobiger, 'Quizdoktor' Thomas Kinne, 'Generalistin' Adriane Rickel und der 'Schlagfertigen' Annegret Schenkel. Gestartet einst im NDR Fernsehen, ist 'Gefragt - Gejagt' inzwischen seit 2015 fester Bestandteil des Vorabendprogramms des Ersten

