Wechsel von Assan Ouedraogo zum FC Bayern wird wahrscheinlicher

Assan Ouedraogo (FC Schalke 04) Ein Wechsel von Assan Ouedraogo zum FC Bayern wird offenbar wahrscheinlicher. Laut"Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg fand ein erstes Treffen statt. Dieses Treffen sei positiv verlaufen, Bayerns-Sportdirektor Christoph Freund will den zentralen Mittelfeldspieler nun offenbar direkt ohne eine Leihe als Zwischenstation nach München holen.Allerdings sollen neben den Bayern auch noch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Rennen um das Schalker Juwel sein.

Lässt Galatasaray Leipzig-Leihgabe Angelino den Rest der Saison auf der Bank schmoren? Laut"Bild"-Zeitung soll der türkische Klub das in Erwägung ziehen. Der Grund: Aktuell steht der Linksverteidiger bei 17 Pflichtspielen für die Istanbuler, bei 20 greift wohl eine Kaufpflicht in Höhe von sechs Millionen Euro......, die Gala angeblich aber nicht zahlen will. Die Türken wollen offenbar nachverhandeln und hoffen auf einen Rabatt. Für RB-Sportdirektor Rouven Schröder, der mit dem Champions-League-Teilnehmer in Kontakt sein soll, sei das jedoch keine Optio





FC Bayern: Transfer-Experte plaudert Wechsel von Mega-Talent ausDer FC Bayern darf sich auf ein neues Top-Talent freuen. Transfer-Experte Fabrizio Romano verkündete am Freitag den ersten Bayern-Wechsel für 2024.

Mesut Özils Bayern-Wechsel scheiterte an Bushidos FrauDas wäre ein Hammer gewesen. Mesut Özil (35) sorgte während und nach seiner Karriere auf und abseits des Platzes für Aufregung. Jetzt kommt heraus: Er hätte bei den Bayern spielen können.

Özil-Vater verrät: Bayern-Wechsel scheiterte wegen Bushido-FrauMesut Özils Vater verfolgt den Werdegang seines Sohnes skeptisch - und macht andere verantwortlich. Mustafa Özil spricht auch von einer verpassten Chance und dem FC Bayern.

Saudi-Arabiens Transferoffensive: Ex-Bayern-Star vor Wüsten-Wechsel?ran zeigt, welche bekannten Gesichter es nach Saudi-Arabien zieht oder ziehen könnte.

Douglas Costa: Ex-Bayern-Star vor Wechsel nach Saudi-ArabienEin Ex-Bayern-Star steht vor einem Wüsten-Wechsel. Eigentlich träumt er aber von einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub!

Ryan Gravenberch verteilt nach Liverpool-Wechsel Seitenhieb an FC BayernEx-Bayern-Profi Ryan Gravenberch hat einen Seitenhieb gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber verteilt.

