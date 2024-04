Weber warnt vor möglichem Scheitern des Asyl- und Migrationspakets im EU-Parlament

Der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber , hat vor einem möglichen Scheitern des Asyl - und Migrationspaket s bei der Abstimmung kommende Woche gewarnt. Das Votum stehe 'auf Messers Schneide', sagte Weber der 'Bild am Sonntag'. Neben den Links- und Rechtspopulisten wollen nach Informationen der Zeitung auch die europäischen Grünen in acht von zehn Punkten gegen das Paket stimmen.

Unterhändler des Europaparlaments hatten den jetzt vorliegenden Text mit Vertretern der Mitgliedstaaten ausgehandelt - in der Regel gilt eine Annahme dann als wahrscheinlich. Die Parlamentsdebatte und Abstimmung sind für Dienstag vorgesehen. 'Erneut zeigen die Grünen damit ihr doppeltes Gesicht: Zustimmung in Berlin, Boykott in Europa', sagte der CSU-Politiker Weber. 'So kann man keine verantwortungsvolle Politik machen.

