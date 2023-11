WDR Kinder-Lexikon schürt antiisraelische Stimmung

Im Kinder-Lexikon „neuneinhalb“ erklärt der WDR unseren Kindern die Welt. Doch anstatt die Fakten zu nennen, schürt der Sender beim Eintrag zum Nahostkonflikt antiisraelische Stimmung und verharmlost den Terror der islamistischen Hamas. Für den Historiker und Medien-Beobachter Jörg Gehrke ist es „unfassbar“, was der Sender als Bildungsangebot für Kinder präsentiert.

Bei X (ehemals Twitter) analysierte er den Beitrag und wirft dem WDR „ein komplett einseitiges Narrativ mit höchst fragwürdigen Formulierungen“ vor!So schreibt der WDR, dass Israel „auf palästinensischem Gebiet gegründet“ worden sei – historisch falsch. ► Der jüdische Staat wurde in einem Teil eines ehemaligen britischen Mandatsgebiets gegründet. Dort lebten schon lange vor der Gründung Israels Juden und Araber. Der Ursprung des Judentums liegt in der Region. Zu keinem Zeitpunkt vor der Gründung Israels war dieses Gebiet „palästinensisch“, es hat nie einen arabisch-palästinensischen Staat gegebe





BILD » / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wenn Eltern ihre Kinder ins Ausland verschleppen: »Die Folgen für entzogene Kinder sind furchtbar«Das Hamburger Geiseldrama war ein Extremfall, doch die Statistik zeigt: Kindesentziehungen geschehen häufig. Familienrechtlerin Karin Delerue erklärt, was betroffene Mütter oder Väter unternehmen können.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

„Berliner Kinder für Gaza-Kinder“: Polizei verbietet pro-palästinensische Demonstration am AlexanderplatzEine pro-palästinensische Versammlung am Freitagabend darf nicht stattfinden. Die Polizei begründet das mit den Eskalationen der vergangenen Wochen.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Mehr palästinensische Kinder in Gaza getötet als Kinder in Konfliktzonen weltweitDrei palästinensische Gruppen fordern den Internationalen Strafgerichtshof auf, internationale Haftbefehle gegen Angehörige von Israels Regierung und Militär auszustellen. Laut Angaben der Hilfsorganisation Save the Children wurden in Gaza innerhalb von drei Wochen mehr als 3200 Kinder getötet, was mehr ist als die Zahl der getöteten Kinder in bewaffneten Konflikten weltweit über ein ganzes Jahr.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Plural-Quiz: Jetzt die Mehrzahl von Milch, Lexikon oder Taxi rätseln!Bei der Mehrzahl im Deutschen gibt es ein paar besonders komplizierte Formen, die viele Menschen falsch machen. Machst du sie richtig? Teste dich in unserem Plural-Quiz!

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »

Plural-Quiz: Jetzt die Mehrzahl von Milch, Lexikon oder Taxi rätseln!Bei der Mehrzahl im Deutschen gibt es ein paar besonders komplizierte Formen, die viele Menschen falsch machen. Machst du sie richtig? Teste dich in unserem Plural-Quiz!

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »

NDR/WDR/SZ: Massive Vorwürfe gegen Zulieferer von BMWHamburg (ots) - Der deutsche Automobilhersteller BMW sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, in denen es um einen wichtigen Zulieferer geht. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung steht der

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »