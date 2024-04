Bock auf eine GTA-Alternative, in der ihr als Hacker durch die Straßen Londons zieht? Dann könnte der aktuelle Teil der Watch-Dogs-Reihe genau das richtige für euch sein. Watch Dogs Legion gibt’s im PlayStation Store gerade für schlappe 10,49 Euro – aber nur noch für kurze Zeit! Watch Dogs: Legion – fetter Rabatt im PlayStation Store PlayStation-Spieler können im PlayStation Store aktuell diverse Schnäppchen machen. Unter ihnen auch Ubisoft s GTA-Rivale Watch Dogs: Legion .

Statt 69,99 Euro kostet der Open-World-Hit aktuell nur 10,49 Euro in der Standard Edition. Wer sich gleich die Ultimate Edition mit allen DLCs schnappt, bezahlt statt 119,99 Euro nur 23,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 11. April 2024 um 00:59 Euro. Während man als Spieler in Watch Dogs 1 und Watch Dogs 2 in die Rolle eines bestimmen Hauptcharakters schlüpft, könnt ihr im dritten Teil Watch Dogs: Legion quasi jeden NPC auf der Straße für eure Sache rekrutieren und anschließend auch spiele

